За сутки в омском аэропорту отменили 5 авиарейсов

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Омском аэропорту, судя по изменениям в расписании, произошло несколько отмен авиарейсов. Пока пяти вылетов. Кроме того, три рейса вылетели с опозданиями от обычного расписания.

На 25 минут был задержан ночной рейс в Астану компании «Казах Эйр». Почти на 40 минут позже вылетел рейс в Анталью «Турецких авиалиний». Авиаперелет в Санкт-Петербург авиакомпании «Россия» припозднился на 20 минут.

Отмена рейсов коснулась пассажиров маршрута Омск-Астана, который должен вылететь 23 июля. Также отложен на сутки перелет из Омска в Сургут компании «ЮТэйр». А 24 июля был отменен транзитный рейс из Уфы в Минеральные воды компании «Азимут».

Пока причины отмен и переносов времени не называют.

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