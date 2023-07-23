Глава СК РФ Бастрыкин распорядился завести уголовное дело за непредоставление жилья сироте из Омска

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сирота из Омска обратилась к председателю СК России Александру Бастрыкину пиз-за того, что уже несколько лет не может получить от местных властей положенное ей по закону жилье. Даже в прошлом году суд вынес решение, согласно которому девушка должна была получить квартиру, но этого не произошло. Неоднократные обращения в компетентные органы результатов не принесли.

- Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Омской области Олегу Евгеньевичу Винникову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования, — пояснили в пресс-службе федерального ведомства.

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