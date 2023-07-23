В Омске на улице Красных Зорь закрыли незаконное казино с суточной выручкой 200 тысяч рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

Омская полиция сообщила, что накануне силовики накрыли деятельность незаконного казино в самом центре города. Правоохранители нагрянули в цокольный этаж здания 4Б на улице Красных зорь. В зале были расставлены 46 игровых автоматов. - В результате сотрудниками полиции изъяты денежные средства около двухсот тысяч рублей, полученные от посетителей за организацию азартных игр, а также изъято всё компьютерное оборудование, — расскали в пресс-службе УМВД России по Омской области. Суточная выручка заведения составляла примерно 200 тысяч рублей. По крайней мере, столько денег было изъято при обыске. Следственным управлением СК России по Омской области заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 171.2 УК РФ «Организация и проведение азартных игр». Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и виновных лиц.

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