Пассажиров поезда Омск-Симферополь довезут на автобусах

Фото: соцсети.

22 июля 2023 года перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» заявил, что пассажиры сразу нескольких поездов до Крыма будут доставлены до конечной точки на автобусах. В их число попали и пассажиры поезда Омск - Симферополь.

- Пассажиры поезда №075 Омск - Симферополь (отправлением 19.07) от ст Ефремовская будут доставлены автобусами до Симферополя, - сообщил перевозчик.

Напомним, что после атаки беспилотников в Красногвардейском районе Крыма была объявлена временная пристановка передвижения поездов. Но к сегодняшнему дню оно уже восстановлено.

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