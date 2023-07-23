Пассажиров поезда Омск-Симферополь довезут на автобусах

Фото: соцсети.
22 июля 2023 года перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» заявил, что пассажиры сразу нескольких поездов до Крыма будут доставлены до конечной точки на автобусах. В их число попали и пассажиры поезда Омск - Симферополь.
- Пассажиры поезда №075 Омск - Симферополь (отправлением 19.07) от ст Ефремовская будут доставлены автобусами до Симферополя, - сообщил перевозчик.
Напомним, что после атаки беспилотников в Красногвардейском районе Крыма была объявлена временная пристановка передвижения поездов. Но к сегодняшнему дню оно уже восстановлено.
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