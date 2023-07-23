Главный корпус ОмГУ, который строят с 2006 года, обещают запустить в начале 2024-го

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Одну из самых проблемных омских строек - главный корпус ОмГу имени Достоевского - накануне посетил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко. Он поставил задачу подрядчику - завершить строительно-монтажные работы по инженерным сетям, отделочные работы и купить недостающее оборудование. Чтобы запустить здание в работу в начале 2024-го года. Напомним, что предыдущие подрядчики бесконечно срывали сроки из-за неволнения ряда важных работ.

- Стройка ведется с 2006 года . Подрядчик обещает, что в первом квартале следующего года объект будет сдан. Договорились с Министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым, что максимально будем оказывать помощь университету, чтобы ввести в эксплуатацию главный корпус университета. Каждый понедельник руководство университета будет докладывать по статусу. Уверен, общими усилиями сможем завершить дело, − сообщил Виталий Хоценко своим подписчикам в телеграм-канале.

По проекту в 11-этажном здании вуза общей площадью 22 тыс. кв. м должны были разместиться администрация университета и юридический факультет и центр делового образования.

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