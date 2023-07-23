Мэр Омска Шелест продолжает контролировать стройки

Фото: Сергей Сапоцкий.

Во время традиционного объезда стройплощадок в эти выходные мэр Омска Сергей Шелест предложил руководителям омских подрядных организаций привлечь дополнительные стройбригады. Такой шаг необходим для ускорения темпов строительства, считает градоначальник. Шелест акцентировал внимание, что выполнение национальных проектов необходимо в срок: на подрядчиках - высокая ответственность, ведь инициатива принадлежит президенту страны.

- Напомнил об этом руководителям ООО «ДСК-3» (дом для переселения из аварийного жилья на 6-й Станционной) и ООО «Капитал Развитие» (школа в микрорайоне «Серебряный берег») во время объезда строительных объектов, - сообщил Сергей Николаевич. Шелест подчеркнул, что муниципалитет в этом процессе выполняет все свои финансовые обязательства четко в срок. Помогает подрядчикам организационно.

С предложением о привлечении дополнительной рабочей силы на объект сразу согласилось ООО «ДСК-3». Со вторым подрядчиком, который строит школу, оказалось сложнее. - ООО «Капитал Развитие» в очередной раз попросило время подумать. На следующей неделе ситуация на объекте должна кардинально измениться в лучшую сторону, или нам придется принимать самые жесткие меры. Строительство учебных заведений находится на личном контроле главы региона Виталия Павловича Хоценко. А самое главное - новую школу ждут люди, подвести их мы не имеем права, - резюмировал омский мэр.