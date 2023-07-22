В Омске фестиваль «Щит Сибири» соберет больше 100 участников со всей России

Фото: официальная группа организаторов во «Вконтакте»

Больше 100 участников со всей России соберет в Омске фестиваль «Щит Сибири». Об этом сообщает горадминистрация.

Исторические клубы по реконструкции обоснуются в парке Победы, где отроют работу шесть локаций. Каждая будет посвящена определённому периоду.

Здесь будет реконструкция древнеримского военного лагеря — такие когда-то были на территории Крыма. Любителей искусства ждут старинная музыка и танцы. Ещё одна площадка поможет погрузиться в эпоху Ренессанса. Новое время на фестивале представят выставкой военной техники и мундиров периода Великой Отечественной войны.

Также запланирована работа ярмарки ремесленных товаров и таверны. Подробности можно узнать в паблике «Щита Сибири» во «ВКонтакте».

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