Мизулина сказала, что добросовестно работала на Омскую область, хоть и не коренная жительница

Фото: Евгения ГУСЕВА

Сенатор от Омской области Елена Мизулина продолжает отстаивать свою позицию, что за долгие годы представления региона в Совете Федерации она сделала многое. Поэтому мотивация не включения ее в список кандидатов на очередной срок из-за места рождения - является необоснованной.

– Это не мешало мне 16 лет добросовестно работать на благо жителей Омской области. Не случайно они избирали меня неоднократно. На всех выборах, где я участвовала (в 2007, 2011, 2015 и 2018). Омичи меня приняли как свою, верили мне! И я дорожила этим доверием все эти годы! 16 лет я добросовестно работала на Омскую область. Я вросла в Прииртышье. Мне тяжело отрываться от омской земли, оставлять тех, кому я не успела помочь или не успела добиться для них справедливости. Вдвойне тяжелее, когда в спину летит камень, - написала Мизулина в своем телеграм-канале.

Напомним, что врио губернатора Омской области Виталий Хоценко подал список кандидатов в сенаторы, куда не включил Мизулину. Он мотивировал свое решение тем, что политик никак не связана с регионом. Взамен он предложил главврача КМХЦ Вадима Бережного, учительницу английского языка школы № 28 Юлию Чехлову и бывшего федерального инспектора по Омской области Ивана Евстифеева.

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