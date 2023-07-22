Мэрии Омска не хватает рабочих рук для покоса травы на территории города

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Для покоса травы на территории города не хватает рабочих рук мэрии Омска. Такой формулировкой горадминистрация прокомментировала жалобу омички.

- Очень интересно, почему город зарастает сорняками и никто не косит? Сегодня проехала по Маяковского, Богдашке, Кирова - печальная картина, - написала женщина в телеграм-канале Оксаны Фадиной.

В мэрии Омска попросили горожан набраться терпения, сейчас объявлен набор сезонных рабочих и подрядных организаций.

- Объем работ по кошению травы в скверах, вдоль дорог и в прочих местах общего пользования очень большой. К сожалению, для того, чтобы одномоментно зайти на все территории, не хватает ресурсов. Поэтому мероприятия проводятся планомерно имеющимися силами – рабочие перемещаются от одного участка к другому, бригады косильщиков работают во всех округах ежедневно, - уточнили в администрации.

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