Ушедшая из дома Елизавета Цыбренко найдена в квартире своей омской знакомой

Фото: УМВД России по Омской области

В квартире своей омской знакомой найдена ушедшая из дома Елизавета Цыбренко. Об этом сообщает УМВД России по Омской области.

- Сотрудники полиции обнаружили девочку в квартире ее знакомой, проживающей также в Ленинском округе. В настоящее время с подростком и ее семьей работают инспекторы по делам несовершеннолетних. По предварительным данным, противоправных действий в отношении девочки не совершено, - уточнили в ведомстве.

Напомним, омичка пропала накануне днем. Вышла из дома погулять и не вернулась. Ее искали полиция и волонтеры.

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