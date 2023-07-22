Развязка перед Ленинградским мостом в Омске будет готова 31 июля

Фото: пресс-служба администрации города Омска

31 июля в Омске будет готова развязка перед Ленинградским мостом. Об этом заявляет подрядчик ООО «СтройТраст».

Сейчас готовность объекта оценивается в 90%. Строители смонтировали развязку протяжённостью 670 метров. Там устроены линия наружного освещения, ливневая канализация, тротуар, велосипедная дорожка и парковка на 252 машиноместа. Также на площадках отдыха для пешеходов и велосипедистов установлены скамейки, урны, вазоны, спортивная площадка с тренажёрами.

- При работе на объекте также были учтены потребности маломобильных групп населения. Оборудованы специальные стояночные места, устроены пониженный бортовой камень и специальные тактильные указатели», — рассказал замдиректора депстроя Михаил Сизов.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru