На омском октагоне Александр Шлеменко победил удушающим приемом экс-бойца UFC Алекса Оливейру

Фото: Минспорта Омской области

Экс-бойца UFC Алекса Оливейру удушающим приемом победил омич Александр Шлеменко. Бой прошел 21 июля в «G-Drive Арене».

Накануне состоялся восьмой турнир собственной лиги SFC. Бой завершился в первом раунде победой омича. Бразилец Оливейро потерпел поражение.

К слову, 39-летнийШлеменко имеет 62 победы, 15 поражений и одну ничью. У 35-летнего Оливейры, в период с 2015 по 2022 год выступавшего в UFC, 25 побед, 15 поражений и ничья.

Фото: Минспорта Омской области

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