Омский аэропорт вновь возглавил Олег Селиверстов

Фото: ОАО «Омский аэропорт»

Такое решение было принято накануне на заседании совета директоров ОАО «Омский аэропорт». Об этом сообщил Центр раскрытия корпоративной информации информационного агентства «Интерфакс».

Отметим, что Олег Селиверстов является гендиректором ОАО «Омский аэропорт» с июля 2019 года. Его полномочия в должности закончились по причине истечения срока 4-летнего контракта.

Однако члены совета директоров единогласно проголосовали за кандидатуру Селиверстова в качестве гендиректора предприятия. Контракт заключили на один год.

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