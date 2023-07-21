В Омской области приняты новые нормативы образования мусора

Фото: ООО "Магнит".

Кроме того, в 2024 году применение новых нормативов ТКО при расчете тарифа на услугу по вывозу мусора прогнозно приведет к снижению платы для предпринимателей примерно на 25%, - сообщает РЭК Омской области.

Регулятор исполнил решение суда и установил новые нормативы на услугу обращение с ТКО в Омской области. Заседание правления по данному вопросу проходило с участием контрольно-надзорных органов.

Ранее жительница города Омска обратилась в суд с иском о признании недействующими нормативов накопления ТКО для населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах. Эти нормативы были рассчитаны на основании результатов замеров, проводимых органами местного самоуправления в 2016-2017 годах.

Замеры установленных Региональной энергетической комиссией нормативов накопления твердых коммунальных отходов проводились в 2020-2021 годах ООО «НПК «Экоинжиниринг» с видеофиксацией под контролем Министерства природных ресурсов и экологии Омской области, эковолонтеров из Омска и районов области. Замеры осуществлялись в секторе многоквартирной застройки и частном секторе города Омска, а также в населенных пунктах сельских районов Омской области: деревнях, селах, городах.