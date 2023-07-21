Виталий Хоценко навестил участника СВО из Кормиловки Омской области

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко

Участника СВО из Кормиловки Омской области Илью Штеблау навестил врио губерантора Омской области Виталий Хоценко. Глава региона 21 июля находится в муниципалитете с рабочей поездкой.

Илья был мобилизован в десантно-штурмовой полк в сентябре 2022 года. Получил ранение и был представлен к награде медалью Суворова за проявленную отвагу. Сам он золотой медалист сельской школы, с отличием окончил ОмГУПС, отслужил в армии и работал на севере.

Как отметил Виталий Хоценко, не удивительно, что парень вырос таким достойным человеком. Вед на глазах у него хороший пример в лице родителей. Отец Михаил работает мастером производственного обучения в Кормиловском филиале Усть-Заостровского сельскохозяйственного техникума. Он - Ветеран Омской области. А мама Татьяна - учитель математики Кормиловской СОШ №1, ветеран труда.

- Татьяна Николаевна - активный волонтер Кормиловского муниципального района Омской области. С самого начала спецоперации она активно помогает нашим солдатам. Вместе с учениками местной школы они собрали 12 коробок предметов первой необходимости, нашли волонтеров в другом городе, которые помогли доставить посылки на передовую, тем самым обеспечив наших бойцов необходимыми вещами, - рассказали в пресс-службе правительства.

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