В Омской области за 3 млрд рублей строят свинокомплекс на 60 тысяч голов

Фото: Пресс-служба администрации Омской области
Свинокомплекс на 60 тысяч голов за 3 млрд рублей строят в Омской области. Объект посетил глава региона Виталий Хоценко.
Проект реализует крупнейшее предприятие ООО «РУСКОМ-Агро» в деревне Михеевка Кормиловского района. Предполагается, что там будут выращиваться 2700 продуктивных свиноматок и откорма, полученных от них поросят
Планируемый объем производства составляет 8 500 тонн свиней в живом весе в год.
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