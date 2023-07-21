В Омской области за 3 млрд рублей строят свинокомплекс на 60 тысяч голов

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Свинокомплекс на 60 тысяч голов за 3 млрд рублей строят в Омской области. Объект посетил глава региона Виталий Хоценко.

Проект реализует крупнейшее предприятие ООО «РУСКОМ-Агро» в деревне Михеевка Кормиловского района. Предполагается, что там будут выращиваться 2700 продуктивных свиноматок и откорма, полученных от них поросят

Планируемый объем производства составляет 8 500 тонн свиней в живом весе в год.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru