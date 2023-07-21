Жители Омска задолжали за воду миллиард рублей

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

За воду миллиард рублей задолжали жители Омска. Об этом сообщает пресс-служба Омскводоканала.

На 1 июля 2023 года задолженность за поставку холодной воды и услуги водоотведения выросла до 994 млн рублей. По сравнению с этим же периодом прошлого года, увеличение отмечено на 72 млн рублей, а с начала года долгов стало больше на 42 млн рублей.

- Размер задолженности населения по состоянию на 1 июля 2023 года составил 619 млн рублей, что на 66 млн рублей выше, чем год назад. Долги жителей многоквартирных домов достигли 576 млн рублей, а частного сектора – 43 млн рублей, - пояснили ресурсники.

Омичам в компании напоминают, что большие долги могут привести к отключению водоснабжения.

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