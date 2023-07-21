Герман Чистяков стал гендиректором омского «Авангарда»

Фото: ХК «Авангард»

Гендиректором омского «Авангарда» с тал Герман Чистяков. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейной команды.

На этом посту он сменил предыдущего руководителя Сергея Белых. Он покинул кресло в начале июля.

Между тем, Герман Чистяков руководил департаментом «Матч ТВ», был гендиректором футбольных клубов «Анжи».

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