Герман Чистяков стал гендиректором омского «Авангарда»

Фото: ХК «Авангард»
Гендиректором омского «Авангарда» с тал Герман Чистяков. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейной команды.
На этом посту он сменил предыдущего руководителя Сергея Белых. Он покинул кресло в начале июля.
Между тем, Герман Чистяков руководил департаментом «Матч ТВ», был гендиректором футбольных клубов «Анжи».
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