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НовостиСпорт21 июля 2023 9:15

Герман Чистяков стал гендиректором омского «Авангарда»

Он сменил на посту Сергея Белых
Андрей ОБНОРСКИЙ
Фото: ХК «Авангард»

Фото: ХК «Авангард»

Гендиректором омского «Авангарда» с тал Герман Чистяков. Об этом сообщили в пресс-службе хоккейной команды.

На этом посту он сменил предыдущего руководителя Сергея Белых. Он покинул кресло в начале июля.

Между тем, Герман Чистяков руководил департаментом «Матч ТВ», был гендиректором футбольных клубов «Анжи».

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