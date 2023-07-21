Виталий Хоценко: До конца 2024 года в Омской области могут появиться 10 промышленных кластеров

Фото: пресс-служба правительства Омской области.

Сегодня в Омске стартовала практическая сессия «Выработка инструментов ускорения темпов роста промышленного потенциала и повышения инвестиционной привлекательности региона». На мероприятие, которое проводят в регионе впервые, съехались 140 представителей промышленных предприятий, органов власти, финансовых и общественных организаций. Омскую сессию поддержала Ассоциация кластеров, технопарков и особых экономических зон России. Несколько дней эксперты Ассоциации будут разбирать возможные инструменты работы, которые могут применить для ускорения темпов роста промышленного потенциала и повышению инвестиционной привлекательности Омской области. Также к региону примерят уже выработанные государством практики.

- Мы для себя ставим цель создать не менее 10 промышленных кластеров, индустриальные парки и промышленные технопарки. Это амбициозная задача, ведь что значит создать, необходимо сформировать и включить их в реестр Минпромторга России. Поэтому сегодня важно нашим промышленникам рассказывать о новых возможностях, - отметил глава Омской области Виталий Хоценко.

Перед сессией было проведено анкетирование 120 омских промпредприятий, у 70 из них выявили взаимосвязи, из которых можно построить крепкие кооперативы и тем самым создать промышленную инфраструктуру на территории Омской области.

- Промышленный потенциал региона большой и на сегодня промышленные кластеры, индустриальные парки, промышленные технопарки являются ключевым вспомогательным инструментом при реализации инвестиционных проектов. Ведь мы можем говорить о привлечении региональный и федеральных мер поддержки, - отметил директор Ассоциации КИТ РФ Михаил Лабудин.

Напомним, ранее в ходе переговоров с директором «Уралвагонзавода» Александром Потаповым глава региона Виталий Хоценко обсудил создание индустриального парка на базе «Омсктрансмаша». Это позволит привлечь федеральные средства на модернизацию предприятия и реконструкцию цехов.