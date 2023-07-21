Мизулину не включили в список сенаторов от Омской области из-за того, что она не омичка

Фото: Евгения ГУСЕВА

Из-за того, что не омичка в список сенаторов от Омской области не включили Елену Мизулину. Подробности рассказывает РБК.

Прокомментировал свое решение врио губернатора Виталий Хоценко. Именно он впервые с 2015 года задумался о том, что регион в верхней палате парламента представляет человек, который не имеет никакого отношения к Омску.

- Мы решили именно на омичах сосредоточиться. Елена Борисовна родилась не в Омске. Да, представляла в последнее время область, но все-таки решили сосредоточиться больше на социальных работниках и тех, кто родился, вырос и сегодня трудится и продолжает трудиться в Омске, — пояснил Хоценко.

Важно отметить, что среди кандидатов в сенаторы от Омской области выдвинуты главврач КМХЦ Вадим Бережной, учительница Юлия Чехлова и политик Иван Естифеев.

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