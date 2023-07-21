Владимир Путин присвоил госнаграды за выдающуюся работу шестерым омичам

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За выдающуюся работу шестерым омичам присвоил госнаграды президент РФ Владимир Путин. Соответствующее решение подписано указом указе «О награждении государственными наградами».

Так, среди награжденных почетным званием «Заслуженный изобретатель Российской Федерации» - первый замначальника Конструкторского бюро «Полет» Николай Иванов и ведущий конструктор отдела Конструкторского бюро «Полет» Валерий Подзоров.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден слесарь по ремонту подвижного состава пассажирского вагонного депо Омск Александр Шантин. Звания «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» присвоены оператору дефектоскопной тележки Иртышской дистанции пути Сергею Дойдлу и дежурному по железнодорожной станции «Карбышево-II» Нэле Овсянович.

«Заслуженным работником сельского хозяйства Российской Федерации» стал директор ООО Ассоциации сельских производителей «Краснодарское» Николай Дурченко.

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