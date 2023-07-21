Миллиард рублей пойдет на инициативные проекты омичей в 2024 году

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко

В 2024 году на инициативные проекты омичей пойдет миллиард рублей. Об этом заявил министр финансов региона Вадим Чеченко.

Пополнен и перечень объектов, ремонт которых могут заявить жители. Так, например, уделят особое внимание прибрежным зонам отдыха у водоемов.

- Акцент на этом был сделан главой региона Виталием Хоценко. Есть места, где люди привыкли отдыхать, независимо от того, разрешено там купаться или нет. Такие «стихийные» места массового отдыха также необходимо привести в порядок и сделать их безопасными и комфортными. Тем более что запрос от людей есть, особенно летом, многие тянутся отдыхать к воде. Так что такие проекты будут в приоритете, — пояснил Чеченко.

Однако без внимания не останутся проекты по модернизации обновлению пространств, скверов, парков.

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