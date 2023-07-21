Промышленный парк появится на базе «Омсктрансмаша»

Фото: телеграм-канал Виталия Хоценко

На базе «Омсктрансмаша» появится промышленный парк. Об этом сообщил врио губернатора Омской области Виталий Хоценко.

- В рамках поручений вице-премьера Правительства РФ-Министра промышленности и торговли России Дениса Валентиновича Мантурова обсудили с генеральным директором «Уралвагонзавода» Александром Валерьевичем Потаповым, представителями Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России, а также «Омсктрансмаша» возможность создания индустриального парка, - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Хоценко пояснил, что индустриальный парк запланирован на территории «Омсктрансмаша». Благодаря этому можно будет привлечь федеральные средства на модернизацию предприятия и реконструкцию цехов.

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