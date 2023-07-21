Жительница омского села полгода обворовывала свою родственницу-инвалида

Фото: Алексей БУЛАТОВ
Свою родственницу-инвалида полгода обворовывала жительница омского села. Подробности рассказали в полиции.
Потерпевшей стала 80-летняя жительница села Сорочино Калачинского района. За ней долгое время ухаживала 47-летняя омичка. Пожилая женщина думала, что это происходило из добрых побуждений, а оказалось из-за корысти.
Аферистка приходила к бабушке, помогала ей по дому и ходила за покупками. Расплачивалась она банковской картой потерпевшей, оттуда же деньги тратила на себя.
Вину омичка признала и пообещала возместить ущерб. Но ее все равно ждет суд по уголовной статье о краже.
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