«Росводоканал Омск» рассказал об оплате потребителей в первом полугодии

На предприятии проанализировали платежную дисциплину потребителей по итогам шести месяцев текущего года. Долги всех категорий абонентов перед поставщиком холодной воды и услуг водоотведения на 1 июля 2023 года превысили 994 млн рублей.

Общая сумма задолженности потребителей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 72 млн рублей, а по сравнению с началом года – возросла на 42 млн рублей. При этом высокую платежеспособность показали УК, ТСЖ и ЖСК, а также теплоснабжающие предприятия.

Размер задолженности населения по состоянию на 1 июля 2023 года составил 619 млн рублей, что на 66 млн рублей выше, чем год назад. Долги жителей многоквартирных домов достигли 576 млн рублей, а частного сектора – 43 млн рублей.

«В 2023 году мы продолжим мероприятия претензионно-искового характера в виде досудебной и судебной работы и работу по отключению абонентов при наличии задолженности. Мы просим потребителей не доводить дело до судебных разбирательств и отключений. В случае сложной финансовой ситуации клиенты могут обращаться в компанию для оформления рассрочки», - рассказала коммерческий директор «Росводоканал Омск» Ольга Смиковская.

Адресные уведомления об отключении ресурса за долги являются результативной мерой. Так из 77 отключений, запланированных на 11 июля, больше половины должников предпочли оплатить за воду перед угрозой лишения ресурса.

«Росводоканал Омск» призывает абонентов к своевременной оплате потребленных ресурсов и напоминает, что отключение увеличивает бремя материальной ответственности потребителя на 3 тысячи рублей. Эту сумму необходимо будет оплатить за работы по отключению и подключению. А исковая работа и последующее взыскание долга службой судебных приставов - на размер госпошлины и исполнительский сбор.