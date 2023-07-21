Мэр Омска Сергей Шелест подписал соглашение о меценатстве для гимназии №75

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

21 июля подписано тройственное соглашение между дирекцией гимназии №75, мэром Омска Сергеем Шелестом и директором ООО «ГК СТРОЙ-ЛОГИСТИК» Женисом Садуовым.

Предприниматель теперь займется ремонтом образовательного учреждения, а также благоустройством прилегающей территории. Подробности рассказал градоначальник в своем телеграм-канале.

- Гимназия № 75 состоит из двух корпусов. В здании на улице Ф. Крылова ведется капитальный ремонт в рамках президентской программы, в блоке с дошкольным отделением на улице В. Иванова глобальный ремонт пока не требуется, однако здесь существует необходимость в ремонте входной группы, устранении дефектов кровли, ревизии инженерных систем, - пояснил Сергей Шелест.

Мэр также отметил, что на плечи предпринимателя также лягут заботы по устранению предписаний надзорных органов, которые накопились в гимназии за последнее время.

Стоит отметить, что проект «Меценатство», который запустил Сергей Шелест, стал хорошим подспорьем для обновления городских школ. Уже больше 20 представителей омского бизнеса курируют ремонтные работы в образовательных учреждениях. Всего сумма, вложенная меценатами, сегодня превышает 50 миллионов рублей.

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