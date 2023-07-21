Омские архитекторы разработают генплан Волгограда

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Генплан Волгограда разработают омские архитекторы. Об этом сообщают «Коммерческие вести».
Работой займутся специалисты омского института территориального планирования «Град». Омичи запустили опрос, чтобы жители оценили экологическое состояние Волгограда и развитие инфраструктуры, а также назвать причины, по которым респонденты или их близкие покинули или собираются покинуть Волгоград.
Еще в одном опросе волгоградцам рассказать об использовании различных видов транспорта для передвижения по городу.
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