Омские архитекторы разработают генплан Волгограда

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Генплан Волгограда разработают омские архитекторы. Об этом сообщают «Коммерческие вести».

Работой займутся специалисты омского института территориального планирования «Град». Омичи запустили опрос, чтобы жители оценили экологическое состояние Волгограда и развитие инфраструктуры, а также назвать причины, по которым респонденты или их близкие покинули или собираются покинуть Волгоград.

Еще в одном опросе волгоградцам рассказать об использовании различных видов транспорта для передвижения по городу.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

WhatsApp: +7 962 037 31 13

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru