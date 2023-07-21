На трассе под Омском 12-летний мальчик на пидбайке столкнулся с иномаркой

Фото: Госавтоинспекция.

В четверг поздним вечером, 20 июля, на трассе Омск-Тара в Саргатском районе произошло ДТП, в котором пострадали три человека.

По предварительной версии, в районе 89-го километра автодороги Омск-Тара питбайк под управлением 12-летнего мальчика столкнулся с «Мицубиси Лансер», за рулем которого находилась 28-летняя девушка.

Юного водителя питбайка доставили в больницу. Его пассажира — 18-летнюю девушку — и водителя «Мицубиси» после оказания медпомощи отпустили домой. По факту ДТП госавтоинспекторы проводят проверку.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru