В омских Нефтяниках временно изменят схему движения 5 маршрутов общественного транспорта

Фото: admomsk.ru

В Омске с 21 июля временно изменят схему движения нескольких маршрутов общественного транспорта. Это связано с проведением ремонтных работ на теплосетях на участке улицы 22-го Апреля.

Как уточнили в департаменте транспорта, с 20 часов 21 июля до 6 часов 24 июля для движения всех видов транспорта будет будет закрыта улица 22-го Апреля на участке от торгового павильона № 28/4б по улице Нефтезаводской до жилого дома № 30 по улице Нефтезаводской в обоих направлениях.

На период закрытие участка улицы 22-го Апреля общественный транспорт будет следовать по измененным схемам:

Автобусы по маршрутам № 69, 323, 335, 421 при движении в направлении проспекта Мира с улицы 22-го Апреля после остановки «ДК «Звёздный» будут следовать по улицам Энергетиков, Энтузиастов, Нефтезаводская, далее — по утверждённым схемам;

Фото: admomsk.ru

Автобусы, работающие на маршруте № 59, с улицы Нефтезаводской проследует на улицу Энтузиастов (через остановку «Посёлок Ермак»), затем по улицам Энергетиков, 22-го Апреля и далее — по утверждённым схемам.

Фото: admomsk.ru

Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на всех действующих остановочных пунктах.

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