В Омске в Чкаловском поселке подрядчик завершает ремонт дорог по 4 улицам

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В Омске к финальной стадии приближается ремонт дорог на четырех улицах в Чкаловском поселке. Как сообщили в пресс-службе омской мэрии, готовность объектов варьируется от 70% до 90%.

Сейчас подрядчик ООО «СПК «Дорстрой» ведет ремонтные работы на улицах Романенко, 50 лет ВЛКСМ, 75-й Гвардейской бригады и Петра Осминина, образующих своеобразное кольцо, которе принимает на себя большую часть транспортного потока.

— Работы на этом участке ведет опытный подрядчик, который уже занимался проведением ремонта в рамках нацпроекта. Мы внимательно следим за ходом работ. Объем большой, но подрядная организация пока укладывается в установленные сроки, — отметил замдиректора омского УДХБ Антон Глебов.

Согласно условиям контракта, заключенного с ООО «СПК «Дорстрой», на всех участках необходимо заменить асфальтобетонное покрытие, бордюры, выложить тротуары плиткой, обустроить 11 остановок, а также нанести пластиковую разметку и установить новые дорожные знаки. Общая стоимость работ по контракту составляет свыше 158 миллионов рублей.

На сегодня завершена укладка первого слоя асфальта, а на некоторых участках — второго выравнивающего слоя. Дорожники приступили к обустройству парковочных карманов. Идут работы на тротуарах. Завершить все работы подрядчик должен в начале августа 2023 года.

Отметим, сейчас в Чкаловском поселке идет ремонт еще одного участка дорожной сети — улицы Будеркина.

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