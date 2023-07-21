Под Омском подросток не справился с управлением и опрокинулся вместе с мопедом

Фото: Госавтоинспекция.

В Омской области в четверг вечером, 20 июля, в ДТП с мопедом постарадал 14-летний подросток.

По предварительной версии, что 14-летний подросток за рулем мопеда «Трикер», двигаясь по дороге «подъезд к селу Любино-Малороссы», в районе 4-го километра он не справился с управлением, в результате чего мопед опрокинулся.

Школьник получил травмы. Ему понадобилась помощь медиков.

Причины и обстоятельства происшествия предстоит сотрудникам полиции в ходе проверки.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru