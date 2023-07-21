Под Омском завершают ремонт участка автодороги Бакбасар-Азово-Шербакуль-Полтавка

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омской области подрядчик завершает работы на участке автодороги Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка.

Сейчас ремонтные работы идут на участке 77-85 км дороги Бакбасар – Азово – Шербакуль – Полтавка в Шербакульском районе. В течение двух месяцев специалисты обновят более 8 километров дорожного полотна в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

— Подрядчик в лице ООО «Стройтраст» уложил новую дорожную одежду из двух слоев асфальтобетона. На участке были выполнены работы по устройству ровика уширения, фрезерованию, укреплению основания методом холодного ресайклинга, устройству выравнивающего слоя и устройству верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси. На всем протяжении участка будут выполнены работы по укреплению обочин и установлены дорожные знаки и нанесена разметка, — сообщили в пресс-службе минстроя Омской области.

Напомним, в 2023 году в Омске и области будут отремонтированы 150 километров автомобильных дорог

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru