Глава Омской области Виталий Хоценко сегодня посетит Кормиловский район

Сегодня, 21 июля, врио губернатора Виталий Хоценко вместе с членами областного правительство посетит Кормиловский район. В программе рабочей поездки встреча с местными жителями. Обычно глава региона проводит по три часа, общаясь с населением.

— Вместе с командой буду работать в Кормиловском районе. По традиции с 9 до 11 часов в районной администрации министры и руководители ведомств будут вести прием граждан.

А в 14.00 жду всех, у кого есть вопросы и предложения по развитию района и области, в Доме культуры по адресу: Кормиловка, ул. Ленина, 37, — написал Хоценко в своем телеграм-канале.

Напомним, в прошлый раз глава региона посещал Шербакульский район Омской области.

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