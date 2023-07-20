Для выставки «АгроОмск-2023» приготовят 100-килограммовый торт из мороженого

Фото: Олег УКЛАДОВ

24 июля в Омске откроют выставку-ярмарку «АгроОмск-2023». Как заявляют организаторы, в ней примут участие больше 250 компаний, которые заняты в агросекторе. Это организации по сельскохозяйственному машиностроению, животноводству, науке и перерабатывающей промышленности.

Посетят «АгроОмск» делегаты из Казахстана, Белоруссии, Киргизии и Китая. На торжественном открытии выставки посетители увидят более ста видов техники: тракторы, комбайны, сеялки, самоходные опрыскиватели российских и белорусских производителей. Животноводство Омской области будет представлено более чем 30 хозяйствами.

Для гостей подготовили зоовыставку: лошадей, пони, верблюда, кроликов, сельскохозяйственных и декоративных птиц, овец, коз, оленя.

А 26 июля гостей угостят стокилограммовым тортом из мороженого от компании «Айс-Групп». Также гигантское эскимо весом в килограмм представит компания «СибХолод», две огромные конфеты «Птичье молоко» приготовят кондитеры СППК «Тюкалинский хлеб», а ООО «Сибирские колбасы» доставит на выставку 100 килограммовую банку тушенки.

Отметим, 24 и 25 июля выставка будет работать только для специалистов сферы аграрно-промышленного комплекса. С 26 по 30 июля — вход свободный для всех желающих.

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