Руководитель омского депстроя провела встречу с крупным застройщиком из Новосибирска

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Директор департамента архитектуры и градостроительства администрации Омска Ирина Гаак провела встречу с руководством новосибирской компании ООО «Первый строительный фонд». Крупный застройщик интересовался возможными проектами точечной застройки в нашем городе.Кроме того, компанию интересовало участие в проектах комплексного развития территорий, строительство многоквартирных домов, социальных объектов и коммерческой недвижимости.

Также новосибирский девелопер не отказался рассмотреть возможность завершения работ по «долгостроям», готов оценить земельные участки для перспективного строительства собственных производств стройматериалов в промышленных зонах Омска.

По словам руководителя направления развития ООО «Первый строительный фонд» Ивана Бобина, компания приняла решение выйти за пределы Новосибирской области, и Омск оказался в числе приоритетных территорий.

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