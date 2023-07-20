На Левом берегу Омска ввели в эксплуатацию двухэтажное здание площадью в 1380 квадратных метров

Фото: Алексей БУЛАТОВ
В департаменте архитектуры и градостроительства администрации Омска сообщили о введении в эксплуатацию двухэтажного здания административного назначения, расположенного на Левобережье. Адрес вновь построенного объекта - улица 22 Декабря, 82/3. Общая площадь помещений — 1385 квадратных метров.
- Застройщиком здания выступило ООО «Управление производственно-технологической комплектации «Агропромстройматериалы», - значится в сообщении.
Согласно данным открытых интернет-источников, организация занимается оптовой торговлей строительными материалами и изделиями.
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