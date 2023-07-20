Часть зданий омского Кадетского корпуса могут пойти под снос

Фото: 2ГИС

Комплекс зданий Омского кадетского корпуса, расположенный в центре города на улице Ленина, может претерпеть изменения. Охранную зону комплекса хотят сократить до минимума, оставив из 8 построек только 2: главное здание корпуса на Ленина, 26 и лазарет, построенные более 100 лет назад. Эти два памятника архитектуры трогать нельзя.

Остальные же постройки – столовая, спортивный комплекс, контрольно-пропускной пункт, – достроенные в советское время, планируют перевести в зону регулируемой застройки. Это значит, что их можно будет снести и построить на их месте высотки. Такую информацию приводит портал NGS55. Кроме того, в акте экспертизы, проходящем общественные слушания, прямо сообщается, что «допускается снос либо реконструкция существующей застройки». При этом, заказчик проекта зон охраны под Омским кадетским корпусом – предприниматель из Екатеринбурга Иван Шулев.

Отметим, что накануне на пленарном заседании горсовета было принято решение о передачи кадетского корпуса в собственность Омской области. Сообщалось, что там хотят открыть казачий корпус федерального уровня.

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