Близ омского асфальтового завода было зафиксировано превышение ПДК в 7-12 раз по трем показателям

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне жители Октябрьского округа Омска массово жаловались на неприятные запахи, которыми им приходилось дышать 19 июля. На жалобы выехали специалисты от минприроды региона и провели забор проб воздуха.

- С учетом метеорологических условий замеры атмосферного воздуха производились с подветренной и наветренной сторон по отношению к территории асфальтового завода, эксплуатируемого ООО «Строительно-Производственная Компания «ДорСтрой». Вблизи указанного предприятия ощущался сильный химический запах и отмечались выбросы черного дыма и пыли на промплощадке, – заявили в пресс-службе министерства.

Итоги оказались шокирующими. В 7 раз превышена предельная концентрация диоксида азота, в 8 - оксида углерода, в 1,4 - амииака. Кроме того, местные жители вдыхали троекратную концентрацию ксилола, 1,8 ПДК взвешенных частиц и 12,3 ПДК сероводорода.

В связи с полученными результатами омское минприроды отправило в региональную прокуратуру запрос о выдаче требований на проведение внеплановой выездной проверки в отношении ООО «Строительно-Производственная Компания «ДорСтрой».

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