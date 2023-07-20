Хоценко анонсировал создание индустриального парка на базе «Омсктрансмаша»

Фото: Омскпортал.ру.

Глава Омской области Виталий Хоценко обсудил с руководством АО «Концерн «Уралвагонзавод» вопросы развития ведущего оборонно-промышленного предприятия региона и новых проектов АО «Омсктрансмаш». Обсуждалось создание индустриального парка на базе производственной площадки предприятия.

- Индустриальный парк планируем создать на территории «Омсктрансмаша». Это позволит привлечь федеральные средства на модернизацию предприятия и реконструкцию цехов, — рассказал Виталий Хоценко в своем телеграм-канале.

Как сообщил генеральный директор АО «Омский завод транспортного машиностроения» Василий Ковалев, индустриальный парк позволит обеспечить благоприятные условия для перспективы развития Сибирского федерального округа и промышленной привлекательности Омской области. Создание технопарка даст возможность привлечь резидентов, повысить доходную часть АО «Омсктрансмаш».

Также предполагается строительство нового кузнечно-прессового цеха, реконструкция цехов, перенос и ремонт производственных мощностей, приобретение нового оборудования.

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