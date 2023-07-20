После поединка Шлеменко – Оливейра омичей развезут автобусы-шаттлы по 10 направлениям

Александр Шлеменко Фото: Алексей БУЛАТОВ

21 июля на G-Drive Арене пройдет 8-й турнир серии Shlemenko Fighting Championship. Зрителей ожидает яркий поединок между основателем турнира Александром Шлеменко и бойцом смешанных единоборств из Бразилии Алексом Оливейрой.

По окончании турнира, как сообщили в департаменте транспорта администрации Омска, зрителей развезут автобусы-шаттлы по 10 направлениям. Автобусы будут отходить прямо от G-Drive Арены с 23:45 по мере наполнения пассажирами. Автобусы оснастят маршрутными указателями с информацией о направлении следования. Остановки будут осуществляться по требованию. Трансфер платный. Оплачивать проезд омичи будут по городскому тарифу.

Автобусы будут курсировать по следующим маршрутам:

- № 501 — G-Drive Арена — мост им. 60-летия ВЛКСМ — ул. Заозёрная — ул. Бородина — ул. Бархатовой;

- № 503 — G-Drive Арена — просп. Мира — ул. Химиков — ул. 22 Апреля — посёлок Ермак;

- № 506 — G-Drive Арена — просп. Мира — посёлок Николаевка;

- № 507 — G-Drive Арена — мост им. 60-летия ВЛКСМ — ул. Заозёрная — просп. Королёва — ул. 25-я Северная — ул. 24-я Северная — ул. Багратиона — ул. 4-я Челюскинцев — ул. 21-я Амурская — ул. Завертяева — микрорайон «Первокирпичный»;

- № 513 — G-Drive Арена — ул. Крупской (микрорайон «Прибрежный») — ул. Перелёта — просп. Комарова — ул. 70 лет Октября — мост им. 60-летия Победы — ул. Ленина — ул. Маяковского — ул. Кирова — ул. Гашека;

- № 514 — G-Drive Арена — мост им. 60-летия ВЛКСМ — ул. Красный Путь — просп. К. Маркса — ул. Маяковского — ул. Б. Хмельницкого — ул. Кирова — ул. 6-я Станционная — посёлок Булатово;

- № 516 — G-Drive Арена — мост им. 60-летия ВЛКСМ — ул. Красный Путь — просп. К. Маркса — ул. Лобкова — ул. 1-я Трамвайная — ул. Гуртьева — ул. 10-я Чередовая — ПО «Иртыш»;

- № 517 — G-Drive Арена — ул. Крупской (микрорайон «Прибрежный») — ул. Перелёта — просп. Комарова — ул. 70 лет Октября — Ленинградский мост — ул. Масленникова — ул. Б. Хмельницкого — ул. 3-я Транспортная — ул. 5-я Кордная — ул. 3-я Молодёжная — МСЧ-9;

- № 518 — G-Drive Арена — ул. Лукашевича — ул. Дианова — ул. 2-я Солнечная — микрорайон «Рябиновка»;

- № 519 — G-Drive Арена — ул. Лукашевича — ул. Ватутина — ул. Перелёта — просп. Комарова — ул. 70 лет Октября — ул. Дмитриева — ул. Конева — ул. 70 лет Октября — ул. 60 лет Победы — ул. Авиационная — ул. 12 Декабря — ул. Суворова — ул. Торговая — ул. Мельничная — микрорайон «Ясная Поляна».

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