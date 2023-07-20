В Омске эвакуировали грузовик в ходе рейда по выявлению фактов незаконной перевозки мусора

Фото: пресс-служба мэрии Омска.

В Омске власти продолжают рейды по выявления нарушителей правил перевозки и утилизации мусора.

Очередное нарушение правил утилизации отходов специалисты департамента контроля зафиксировали на известной стихийной свалке, расположенной по улице Доковской в Советском округе. Там омич сбрасывал мусор из грузовика в ладью, предназначенную для складирования твердых коммунальных отходов (ТКО). Однако данный вид мусора к ТКО не относится. Это означает, что вывозить его с указанной площадки регоператор не обязан.

Для вывоза строительного мусора необходимо заключить договор со специализированной организацией. Например, договор с региональным оператором ООО «Магнит».

Доводы специалистов депконтроля водитель грузовика проигнорировал. Нарушение было зафиксировано и передано в работу минприроды Омской области. Омичу придется заплатить штраф в размере до 30 тысяч рублей.

Омские власти также продолжают проводить совместные рейды с сотрудниками ГИБДД по выявлению тех, кто перевозит мусор без специальных разрешительных документов. Так, в ходе одного из них на улице 22-го Декабря в Кировском округе была эвакуирована грузовая ГАЗель.

Напомним, максимальный размер штрафа за незаконную утилизацию отходов для юридических лиц составляет 100 тысяч рублей. Кроме того, штрафные санкции предполагают конфискацию транспортного средства. Для законной утилизации всех видов отходов, кроме ТКО, следует заключить договор с региональным оператором в лице ООО «Магнит» или профильными организациями.

Справка

Площадки накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) предназначены исключительно для их складирования. К ТКО относят отходы, произведенные в процессе жизнедеятельности человека внутри помещений в жилом доме, а также аналогичные отходы у юридических лиц.

Другие отходы потребления и производства, в том числе строительные, растительно-древесные, медицинские, биологические, ртутные и прочие отходы 1 и 2 класса опасности, складировать на площадках ТКО, муниципальных и неразграниченных строго запрещено.

Крупногабаритные отходы (КГО), к которым относят мебель и бытовую технику, следует оставлять либо в бункерах расположенных на контейнерных площадках, либо в предназначенных для складирования КГО местах.

Строительные отходы, которые образуется при ремонте жилых помещений (кирпич, обрезки труб, бетон и другие), к ТКО не относятся и не входят в в зону ответственности регионального оператора. Для их вывоза необходимо заключить договор либо с регоператором ООО «Магнит» или специализированной организацией.

Ртутьсодержащие лампы и измерительные приборы можно сдать в управляющую компанию, обслуживающую многоквартирный дом.

Растительно-древесные отходы (ветки деревьев, кустарников, сухие растения, листва) к ТКО также не относятся и не могут быть складированы на площадках накопления. Этот мусор следует оставлять только на заранее определенном месте в границах придомовой территории с учетом предложений управляющей организации. Для вывоза растительно-древесных отходов с территорий многоквартирных домов УК необходимо заключать договор с региональным оператором. В частном секторе за это отвечает БУ г. Омска «УДХБ».

Биологические отходы категорически запрещено утилизировать посредством захоронения в землю, вывоза на свалки, сброса в бытовые мусорные контейнеры, в поля, леса, овраги, водные объекты. Согласно Правилам, перемещение биологических отходов к местам их хранения, переработки или утилизации должно осуществляется в закрытых емкостях с крышками и другими средствами защиты, чья конструкция не допускает их самопроизвольного открывания, в одноразовых полиэтиленовых или пластиковых пакетах, устойчивых к прокалыванию. Важно отметить, что вывоз и захоронение данного типа отходов проводится специальными службами.