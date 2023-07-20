Под Омском иномарка влетела в скутер под управлением 16-летней девочки без прав

Фото: Госавтоинспекция.

Сегодня утром, 20 июля, в пригороде Омска иномарка влетела в скутер, за рулем которого находилась 16-летняя девочка.

По предварительной версии, 39-летний мужчина, находясь за рулем автомобиля «Ниссан Нот», двигался по автодороге «подъезд к мкр. Большие Поля» в направлении мкр. Большие Поля. В районе 1-го километра на перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу и столкнулся со скутером «Омакс», которым управляла 16-летняя девочка без прав.

В результате столкновения помощь медиков понадобилась водительнице скутера. По факту произошедшего полиция проводит проверку.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru