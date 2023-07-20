В Омске разыскивают 37-летнего жителя Челябинского области, исчезнувшего 14 июля

Фото: ПСО «ДоброСпасОмск».
В Омске разыскивают 37-летнего жителя Челябинской области Владислава Карнакова, пропавшего почти неделю назад.
Последний раз мужчину видели в омском поселке Черемушки. С 14 июля информация о его местонахождении отсутствует.
Как сообщили в ПСО «ДоброСпасОмск», разыскиваемый проживал в деревне Каракульмяк Аргаяшского района Челябинской области.
Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102).
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