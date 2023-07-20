В Омске разыскивают 37-летнего жителя Челябинского области, исчезнувшего 14 июля

Фото: ПСО «ДоброСпасОмск».

В Омске разыскивают 37-летнего жителя Челябинской области Владислава Карнакова, пропавшего почти неделю назад.

Последний раз мужчину видели в омском поселке Черемушки. С 14 июля информация о его местонахождении отсутствует.

Как сообщили в ПСО «ДоброСпасОмск», разыскиваемый проживал в деревне Каракульмяк Аргаяшского района Челябинской области.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам: 8-999-470-10-08, 8-999-453-77-10 или 02 (102).

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