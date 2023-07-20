В Омской области создадут учебник по истории региона для школьников

Фото: omskportal.ru

В Омске создадут единый учебник по региональной истории. Проект накануне обсудили в министерстве образования Омской области.

Новый учебник по истории Прииртышья будет создан командой, состоящей из преподавателей Омского педуниверситета, Омского госуниверситета, Института развития образования, а также представителей сообщества учителей истории, экспертов омских музеев. В подготовке учебного пособия примут участие и сотрудники Исторического архива региона, Областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина, исторического парка «Россия — моя история».

— В реальной практике современной школы на изучение региональной истории не остается ни сил, ни времени, что сказывается на формировании такой характеристики ученика, как региональная идентичность. Через изучение общероссийской истории решить эту задачу невозможно, в то время как региональная идентичность является значимой частью становления и самоопределения личности. Это обстоятельство вызывает обоснованное беспокойство у профессионального научно-педагогического сообщества, — заявила проректор по учебной работе ОмГПУ Елена Черненко.

Накануне прошло первое совещание, в ходе которого была сформирована рабочая группа по созданию учебно-методического комплекса по региональной истории. В ее состав вошли представители вузов, учреждений культуры и дополнительного образования. Среди задач, стоящих перед рабочей группой по созданию учебника, следующие: актуализировать изучение региональной истории в образовательных учреждениях, дать нормативно-правовые и методические рекомендации, провести мониторинги, упорядочить разрозненные конференции школьников и студентов по истории края, а также повысить статус региональной олимпиады по истории Омского Прииртышья. Уже в конце августа участники группы экспертов проведут совещание.

Отметим, на данный момент пока нет информации хотя бы о примерном содержании будущего учебного пособия. Войдут ли в него рассказы об успехах и провалах, которые были в истории Омской области в последние три десятилетия, остается загадкой.

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