В Омске на три дня перекроют участок улицы 22-го Апреля в Нефтяниках

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске с 21 июля на три дня перекроют для движения всех видов транспорта участок улицы 22-го Апреля в Советском округе.

Как сообщили в департаменте общественной безопасности, с 20 часов 21 июля до 6 часов 24 июля для движения транспорта будет закрыт участок улицы 22-го Апреля (от торгового павильона № 28/4б по улице Нефтезаводской до жилого дома № 30 по улице Нефтезаводской). В это время там будут проводить ремонтные работы на подземных инженерных коммуникациях тепловых сетей

— Участникам дорожного движения следует строго руководствоваться требованиями временно установленных дорожных знаков и сигналами регулировщиков, а пешеходам соблюдать меры личной безопасности, — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее омичам рассказали о праздничных мероприятиях, приуроченных ко Дню города, которые которые пройдут в Омске.

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