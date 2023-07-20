Сергей Шелест поручил оказать всю необходимую помощь 3-летней девочке, зажатой в трамвае

Фото: Иван МАКЕЕВ

Мэр Омска Сергей Шелест поручил директору дептранса Вадиму Кормильцу и руководителю

руководителю МП «Электрический транспорт» Сергею Фролову оказать всю необходимую помощь 3-летней девочке, которую сегодня днем зажало в дверях трамвая, а также ее семье.

Сергей Шелест поставил подчиненными задачу оперативно разобраться в произошедшем и проверить экипаж трамвая. По его словам, подобные ситуации недопустимы.

Напомним, сегодня днем, 20 июля, на остановке «Улица Куйбышева» при выходе из трамвая в дверях зажало 3-летнюю девочку. У малышки был диагностирован ушиб мягких тканей головы. Об инциденте в социальных сетях рассказала мать ребенка. Она отметила, что после произошедшего водитель трамвая просто уехал.

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