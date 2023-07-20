В Омской области сегодня ожидаются дождь, сильная гроза, град и ветер до 22 м/с

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сегодня, 20 июля, во второй половине дня и вечером местами по Омской области ожидаются неблагоприятные погодные явления: кратковременные дожди с сильной грозой, град и шквалистый ветер с порывами до 22 м/с.

В связи с непогодой ГУ МЧС по Омской области настоятельно рекомендует жителя регионам избегать нахождение вблизи линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов и других шатких конструкций, а также не парковать рядом с ними автомобили. Кроме того, омичам напоминают, что при грозе нельзя пользоваться электроприборами. В случае, если град или сильный ветер застал на улицы, то необходимо укрыться в подъездах зданий.

При возникновении происшествий и ЧС омичей просят немедленно сообщать о них по телефону: 101.

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