В Омской области сегодня ожидаются дождь, сильная гроза, град и ветер до 22 м/с

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Сегодня, 20 июля, во второй половине дня и вечером местами по Омской области ожидаются неблагоприятные погодные явления: кратковременные дожди с сильной грозой, град и шквалистый ветер с порывами до 22 м/с.
В связи с непогодой ГУ МЧС по Омской области настоятельно рекомендует жителя регионам избегать нахождение вблизи линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов и других шатких конструкций, а также не парковать рядом с ними автомобили. Кроме того, омичам напоминают, что при грозе нельзя пользоваться электроприборами. В случае, если град или сильный ветер застал на улицы, то необходимо укрыться в подъездах зданий.
При возникновении происшествий и ЧС омичей просят немедленно сообщать о них по телефону: 101.
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: natalia.verkunen@phkp.ru