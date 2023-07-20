В Омской области за 90 млн рублей обустроят 1 тысячу площадок для сбора ТКО

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 20 июля, на заседание правительства Омской области были принято решение выделить свыше 90 миллионов рублей на создание более тысячи площадок для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО). Всего в 30 районах области будут установлены более 2100 мусорных контейнеров.

— Увеличение числа площадок для цивилизованного сбора ТКО позволит сократить количество незаконных свалок. А те свалки, что уже образованы надо подключать к федеральному проекту «Генеральная уборка». Он продлится до 2025 года. И привлекать к этой работе сенаторов и депутатов, максимально привлекать средства. Только так создадим комфортные условия для наших жителей, — сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Виталий Хоценко.

Напомним, в Омске и области власти ведут борьбу с нарушителями правил утилизации отходов. Только за прошлую неделю в областном центре были зафиксированы 152 факта сброса мусора в неположенных местах, крупные штрафы получили 6 человек.

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