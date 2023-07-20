В Омской области работодатели предлагают трактористам зарплаты до 100 тыс. рублей

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омской области в сфере сельского хозяйства, лесной и деревообрабатывающей промышленности на данный момент более 1,6 тысячи вакансий. Размер заработной платы, предлагаемой соискателям, впечатляет.

Так, самыми высокооплачиваемыми специалистами являются трактористы. Им на рынке труда предлагают до 100 тысяч рублей ежемесячно. Среди требований предъявляемых к кандидатам на эту должность — водительское удостоверение категории В или С. На сегодня в регионе порядка 150 предложений о трудоустройстве для трактористов.

Самыми востребованными у работодателей специалистами являются овощеводы. Всего более 700 вакансий. Претенденты на эту должность должны владеть технологией выращивания овоще, а также иметь опыт работы по данной специальности. Заработная плата овощеводов в Омской области составляет до 80 тысяч рублей.

Стоит отметить, что больше половины вакансий в таких отраслях, как сельское хозяйство, лесная и деревообрабатывающая промышленности не требуют профессионального образования. К таким должностям относятся: водитель, повар, лесоруб, подсобный рабочий, оператор машинного доения, животновод.

В Омской области безработные могут пройти бесплатное профессиональное обучение в центрах занятости по следующим профессиям: тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, слесарь - ремонтник, водитель автомобиля (категории В, С, Д), повар, пекарь.

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