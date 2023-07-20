В Омске завершили строительство линии наружного освещения на улице 26-й Рабочей

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

В Омске продолжают строительство линий наружного освещения на улицах города. Сегодня, 20 июля, мэр Сергей Шелест совместно с представителями АО «Омскэлектро» проверил новая линия освещения, построенную по улице 26-й Рабочей (участок от улицы Хабаровской до 2-й Брянской) в Октябрьском округе.

— Здесь установлены 34 опоры, на которых размещено столько же консольных светильников. В конце трассы расположен питающий пункт нашего омского производства. Общая протяженность линии составила 996 метров, стоимость работ — 2 миллиона 962 рубля, — написал в своем телеграм-канале градоначальник.

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста.

Сергей Шелест отметил, что изначально стоимость строительства линии наружного освещения по улице 26-й Рабочей составляла 5,25 миллиона рублей. Однако ее удалось снизить до 2 миллионов рублей за счет того, что монтажные работы были проведены силами городского предприятия. По его словам, сэкономленные средства будут направлены на на строительство других объектов.

Напомним, в городе с начала 2023 года в эксплуатацию были введены 12 линий наружного освещения. Судебные решения по всем ним не исполнялись около 10 лет.

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